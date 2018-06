Vote du projet de loi portant révision du code électoral : 111 voix pour, 14 contre

Le texte portant révision du code électoral et relatif aux modalités de mise en œuvre du parrainage vient d‘être voté à l’Assemblée nationale par 111 voix pour, 14 contre. Il y a eu 17 votes par procuration de députés de la majorité et zéro abstention.



Les parlementaires Madické Niang, PapeTouré, Aymérou Gning et Déthié Fall ont renoncé à leurs droits de réponse à la suite du vote.



Clôturant la séance, le président Moustapha Niasse a chargé Aymérou Gning de conduire demain à Touba la délégation de Parlement qui va présenter des condoléances au khalife général des Mourides après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Bara Maty Lèye. Ladite délégation est ouverte à tous les représentants du peuple.