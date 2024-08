Visite du maire de Dakar au cimetière musulman de Yoff pour examiner la gestion foncière

Ce vendredi 16 août, le maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias a effectué une visite officielle au cimetière musulman de Yoff, un site emblématique et essentiel pour la communauté musulmane de la ville. Cette visite avait pour objectif principal de s’enquérir de la situation actuelle du cimetière, notamment en ce qui concerne la gestion foncière et l'entretien général du site.



Accompagné de plusieurs membres de son équipe technique, le maire a parcouru les allées du cimetière de Yoff, observant de près l'état des lieux et les défis auxquels le site est confronté. Cette démarche visait à souligner l'importance de la bonne gestion des cimetières, non seulement en tant que lieux de repos pour les défunts, mais aussi en tant que patrimoines historiques et culturels.



Lors de cette visite, le maire a pu constater plusieurs problèmes liés à la gestion foncière du cimetière. Des questions ont été soulevées concernant l'utilisation de l'espace sous forme de réserves par plusieurs familles. Le maire de la ville de Dakar a ainsi pris la décision de suspendre les réservations jusqu’à nouvel ordre.