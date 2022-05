Visite du SG de l’ONU au Sénégal : le PR Macky Sall a salué l’engagement de Antonio Guterres et soumis les doléances de l’Afrique.

Le président Macky Sall a salué l’engagement du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, au sein de l’organisation qu’il dirige. Il a reçu, ce 1er mai, son hôte en audience après sa visite à la future maison des Nations-Unies au Sénégal, logée à Diamniadio.



Les deux (2) personnalités ont eu un tête-à-tête pour discuter de différents sujets d’intérêt commun dont la coopération entre le Sénégal et les Nations-Unies. Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a rappelé les efforts du pays sur le plan de la contribution militaire dans les missions de maintien de la paix.



Sur un autre registre, il a évoqué les préoccupations du continent africain, notamment en ce qui concerne la situation politico-militaire en Afrique et dans l’espace CEDEAO en particulier où le contexte est marqué par la lutte contre le terrorisme.



Macky Sall a, également, exprimé son inquiétude à propos de la guerre en Ukraine et de son impact sur le continent. Il a plaidé pour une désescalade du conflit et promet en ce qui concerne l’Afrique, de travailler sous ce rapport.



Dans le cadre de son mandat au sein de l’Union Africaine, Macky Sall qui est, par ailleurs, président en exercice de l’institution, a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la paix et la sécurité avec le soutien des Nations-Unies. Il a, aussi, milité pour la réallocation des droits de tirages spéciaux et insisté sur la relance économique du continent amplifié par la crise ukrainienne.



Il a conclu en invitant à accompagner les efforts des États africains dans la transition énergétique en privilégiant la mise à disposition des ressources naturelles du continent dont le gaz pour une réussite de l’initiative...