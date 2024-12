Visite de chantiers éducatifs du maire de Dakar : Jean Baptiste Diouf salue l’état d’avancement des travaux et remercie Barthélémy Dias

Au moment où le maire de Dakar venait d'être révoqué de son poste de la ville de Dakar, Barthélémy Dias était en train d’effectuer des visites de chantiers éducatifs stratégiques. Ce vendredi 13 décembre 2024, l’édile de Dakar s’est rendu au CEM Issa Laye de Cambérène pour visualiser l’état d’avancement des travaux. Après cette étape, il a fait un tour au Lycée scientifique de Grand- Dakar accompagné d’une grande délégation.



Sur place, le maire de la commune de Grand- Dakar, Jean Baptiste Diouf a donné ses impressions par rapport à la réalisation de ce projet du maire de Dakar. Ce dernier a manifesté sa joie à l’endroit de l’auteur de ce joyau pour son engagement dans ce projet. Dans ses prévisions, le maire de Grand -Dakar espère que le lycée pourra être livré d’ici le mois de Février ou Mars car le niveau d’exécution est très avancé. « Le travail est bien fait, satisfaisant et nous remercions l’entreprise Gawane construction pour sa diligence, pour l’importance qu’il a posé par rapport à nos besoins et je pense qu’au début de l’année scolaire 2025-2026 nous pourrons avoir un lycée bien propre, bien construit », s’est-il réjouit. Il rappelle que ce lycée scientifique est le premier lycée scientifique à Dakar et le deuxième lycée au Sénégal après le lycée de Diourbel. Ainsi, il a lancé un appel à tous les enfants qui souhaitent venir dans ce lycée de se préparer parce que d’après lui, ils doivent être de grands mathématiciens autrement dit des scientifiques. Vu que le but est d’orienter les enfants vers les sciences, il considère que l’impact est positif parce que ceux qui ont le Bac S1 ou S2 sont très peu nombreux par rapport à ceux qui ont les bacs littéraires. Ce qui justifie, dit-il, ce changement de paradigme.



Le nombre de salle de classe prévu est de 24. c’est un lycée extensif pouvant aller jusqu’à 5 niveaux. D’un coût estimé à 1 milliards 300 millions, il précise que la totalité des travaux a été financée par la mairie de Dakar.

Toutefois, il a remercié le maire de Dakar pour sa générosité ainsi que toute son équipe.