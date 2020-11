Visite : Le Président de la Transition du Mali Bah N’Daw au Sénégal, les 14 et 15 Novembre

Le chef de l’État Malien, Bah N’Daw, Président de la Transition effectuera une visite officielle au Sénégal dans le cadre d’une tournée qu’il a démarrée depuis hier 12 Novembre et qui le mènera au Ghana, au Togo, en Guinée-Bissau et aussi dans notre pays. Une visite du Président de la Transition sur invitation du Président Macky Sall, qui aura lieu les 14 et 15 novembre 2020.

Cette visite, selon un communiqué de la Présidence qui donne l’information, traduit la volonté des deux Chefs d’État d’œuvrer au raffermissement des excellentes relations d’amitié fraternelle, de bon voisinage et de coopération multiforme qui unissent les deux pays...