Violence post-électorale en Guinée Conakry : le jeune Mamadou Bailo Diallo mortellement touché par un gendarme (images choquantes)

Âmes sensibles s’abstenir ! Cette photo a été prise aujourd’hui en Guinée Conakry après qu’un gendarme a, selon nos sources, insulté et tiré à bout portant sur cet homme qui s’appelle Mamadou Bailo Diallo. La scène a eu lieu à la place dite Carrefour Marchè Wanindara.

Le défunt, chauffeur de son vivant, est originaire de Kankalabe et est âgé de 22 ans.

Pour rappel, les démons de la violence politique, marquée par des affrontements entre membres de l’ethnie peulh à laquelle appartient le leader de l’opposition Cellou Dalein Diallo et des proches du chef de l’Etat Alpha Condé, agite la Guinée depuis les locales du 4 février dernier.