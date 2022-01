Violence électorale / Moussa Diakhaté, Bokk Gis-Gis : « Nous avons identifié les agresseurs et nous allons porter plainte »

La violence s'est encore invitée dans campagne électorale. À en croire Moussa Diakhaté, mandataire de Bokk Gis-Gis, le domicile de son leader a été attaqué par des militants déchaînés qui portent les éfigies du candidat à la ville de Dakar de Benno Bokk Yakaar, adversaire de son leader.



C'est après la fin du programme du jour que M. Diakhaté a raconté les faits." Après avoir fait le porte à porte à Hann ce mercredi matin, nos équipes sont retournées chez le Président aux Almadies pour se restaurer. Malheureusement, des éléments du candidats Abdoulaye Diouf Sarr en caravane se sont vertement attaqués a nos militants qui se reposaient. Heureusement, ils n'ont pas répondu aux insultes et provocations. Et pis, ils ont malheureusement blessé un de nos chauffeurs à l’œil. Je réitère que cet incident ne sera pas vain. Nous allons porter plainte contre les agresseurs que nous avons identifiés", promet Moussa Diakhaté.



Le président Pape Diop après avoir visionné les images s'est désolé du spectacle et a délégué Moussa Diakhaté pour faire le compte rendu du jour. Et pourtant la veille, il avait appelé à une campagne sans violence.