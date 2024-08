Viol présumé: Les formes généreuses de la malade mentale Kh. Der, font tomber I. Gadiaga

C’est un marchand ambulant qui fini entre les mains des limiers après avoir exécuté son acte sur la jeune femme, Kh. Der. Cette dernière traîne depuis quelques années une déficience mentale qui ne l'empêche néanmoins pas, d'avoir une vie sociale. Kh. Der tape dans l'œil de beaucoup de garçons de son quartier et Ib Gadiaga n’échappe pas au sourire espiègle, la jeune fille qui vit chez son oncle. Dans la rue où elle traîne souvent, Kh. Der fait la connaissance de Ib Gadiaga et son groupe d'amis qui squattent une boutique en face de la station-service jouxtant l'hôpital Roi Baudouin. Le marchand ambulant qui flashe sur la malade mentale l'interpelle l'après-midi du 21 juillet passé et lui propose d'aller prendre de l'air à la plage de Malibu. Kh Der qui raffole de l'air marin se laisse convaincre et accepte sans broncher la proposition du jeune vendeur. Ce dernier ne perd pas de temps, plie ses marchandises et affrète un véhicule en compagnie de sa conquête.







La baignade nocturne à la plage







Quelques minutes suffisent pour que le couple arrive à la plage de la commune de Golf, grouillant de monde en cette période de canicule. Selon toujours l’Observateur qui revient sur les circonstances de cette scène, Ib. Gadiaga met tout de suite à l'aise la malade mentale qui lui obéit au doigt et à l'œil. Le garçon lui propose de se mettre en habits courts et ils plongent ensemble dans l'eau fraîche de mer. La baignade dure de longues heures, entrecoupées de pause restauration où ils s'allongent, insouciants, sur le sable marin. Kh Der ne sent pas la nuit passer jusqu'à ce qu'elle voit les étoiles scintiller au ciel l'endroit se vider de son monde.







Elle demande alors à rentrer chez elle, le marchand ambulant la dissuade, lui propose plutôt de passer la nuit et se met à la caresser. Les choses se précipitent et Ib. Gadiaga parvient à entretenir une relation sexuelle avec sa proie qu'elle retient jusqu'au lever du soleil, le lendemain. Il la ramène ensuite jusqu'à l'entrée de son quartier et prend congé d'elle avec la promesse de se revoir le soir vers 21 h. Pendant ce temps, Mb Der, oncle paternel de la fille, ayant constaté que sa nièce avait découché, se lève et part à sa recherche.







A peine sort-il qu'il tombe sur elle, sur le pas de la porte. Le père de famille la gronde et la presse de questions sur les raisons et lieux de son escapade nocturne. Kh Der met du temps pour conter sa mésaventure mais y arrive tout de même. Elle est aussitôt traînée jusqu'aux portes du commissariat de police de Guédiawaye où son oncle dépose une plainte. La jeune fille est conduite en réquisition au centre hospitalier Roi Baudouin. Les conclusions du rapport gynécologique ne laissent aucune place au doute et parlent de «déchirures hyménales cicatrisées à 11h, 17h et 21h». La victime décrit avec détails le viol présumé et rapporte aux enquêteurs que son bourreau lui a donné rendez-vous le soir même à 21h, à la plage de Malibu.







Un dispositif de planque est mis en place par les limiers qui conseillent à la jeune fille de se rendre au lieu du rendez-vous, comme si de rien n'était. Ib Gadiaga tombe facilement dans le piège en venant vers sa victime qui prononce son nom. Il se fait aussitôt arrêter par les policiers qui le jettent sans ménagement dans le panier à salade. Arrivé au commissariat et confronté à sa victime, le marchand ambulant tente de se dérober en déclarant ne pas la connaître. Il tente de faire croire aux enquêteurs qu'il reconnaît seulement la silhouette de Kh Der qui passe souvent devant le lieu qu'il fréquente. Comme alibi de la nuit du 21 au 22 juillet, il jure qu'il n'a pas quitte le domicile familial, une déclaration que personne ne vient attester.







Selon l’Observateur, les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Alors que l'audition de Ib Gadiaga tirait à sa fin, Kh Der lâche le nom d'un second individu, Th. F Thiam qu'elle accuse d'avoir également abusé d'elle. Narrant les circonstances de cette agression sexuelle, elle affirme que son bourreau l'a violée dans la nuit du 15 juillet dernier, dans une maison inachevée. Interpellé chez lui, le susnommé avoue connaitre Kh Der qui serait une copine avec qui il échange régulièrement par appels téléphoniques et messages sur WhatsApp. Il nie néanmoins l'avoir rencontrée ailleurs et ajoute avoir déjà supprimé son numéro car elle le harcelait. Des explications qui ne le tirent pas d'affaires. Th M Thiam rejoint ainsi Ib Gadiaga en garde à vue et ensemble, ils sont déférés au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, pour viol sur malade mentale.