Viol et pédophilie : l'AJS sensibilise les journalistes sur le traitement médiatique des violences sexuelles et les lois.

L'association des juristes sénégalais a tenu ce mardi 18 juillet 2023 un atelier d'échanges avec les journalistes sur le traitement médiatique des violences sexuelles tenant compte de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Cette activité initiée par l'Ajs, avec l'appui financier de l'Union européenne, rentre dans le cadre du projet intitulé "contribuer à l'éradication des violences sexuelles par la sensibilisation, la vulgarisation et l'application effective de la loi criminalisant le viol et la pédophilie en zone urbaine et périurbaine.





Venu présider la cérémonie, le juge d'instruction du premier cabinet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye, Makha Barry dira qu'il y a une difficulté d'application de la nouvelle loi et de sa compréhension. Il est revenu sur l'intitulé de la loi avec son terme criminalisant qui est souvent interprété par les profanes comme le fait de tuer. "Quand on parle de crime, ce n'est pas comme l'acception que les gens ont d'un crime. Ce dernier est la qualification d'une infraction. Donc on dit en cette matière, lorsqu'il y a un crime il y a forcément l'ouverture d'une information judiciaire", explique-t-il.



Il ajoute qu'au niveau des unités d'enquête, le problème se pose dans la prise en charge par rapport au curricula et à l'approche victime sur la manière de poser une question à une victime de viol, sur la manière de dérouler une enquête de viol. Il revient également pour souligner la manière dont on établit les indices et charges.





Quant à Aminata Samb, chargée du projet de l'Ajs, elle mentionne que souvent les journalistes traitent des cas de viol et de pédophilie dans les faits divers alors que ce sont des faits de société. Pour cela, il est important de former et de renforcer les capacités des acteurs des médias pour une meilleure prise de conscience.



Par ailleurs, elle laisse entendre que ce projet va durer 2 ans et va intervenir dans 6 régions du Sénégal. Elle précise, qu'au-delà de la sensibilisation sur le viol et la pédophilie, le projet va mener des formations sur le traitement journalistique des violences sexuelles. Il y aura de la prise en charge psychosociale et médicale des victimes survivantes et au besoin le projet va commettre un avocat.