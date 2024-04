Ville de Thiès/ Cérémonie de signature de conventions: Le Dr Babacar Diop offre 1089 bourses scolaires municipales aux élèves et étudiants pour un montant de plus de 200 millions de Fcfa.

Le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, a procédé ce mercredi, en présence du gouverneur de région, à la signature de conventions avec les écoles et instituts de formation de la même ville. Il s'agit de plusieurs bourses scolaires municipales qui sont mises grâcieusement à la disposition des élèves et étudiants afin de les accompagner dans le cadre de leur formation.



" Mesdames, Messieurs les directeurs des écoles et instituts de formation,

Jeunes élèves et étudiants, la cérémonie de ce matin est une véritable fête de l’esprit, un rendez-vous de la science et de la culture. La conquête de notre souveraineté passera d’abord par la science et la culture. Si nous ratons ce grand rendez-vous, nous risquons de perdre la bataille de la souveraineté et nous continuerons de subir la violence de la domination néocoloniale. Ainsi nous devons armer notre jeunesse de « science et de technique jusqu’aux dents ».

Notre municipalité apporte sa contribution pour assurer une formation de qualité à notre jeunesse. Malgré la rareté des ressources, nous croyons que le meilleur investissement est celui qui est fait dans la formation de notre jeunesse. En vérité, la formation précède l’emploi, tout comme la formation prépare et entraine le progrès.

Aujourd’hui, je suis fier de lancer la deuxième édition de notre programme de bourses scolaires municipales, qui vise à soutenir les étudiants et les apprenants de tous les âges et de toutes les classes dans leur quête perpétuelle de connaissances et de compétences", a déclaré le maire lors de la cérémonie officielle marquant le lancement de ce projet.



Poursuivant, le maire Docteur Babacar Diop d'ajouter. " Ces bourses scolaires sont disponibles pour diverses formations professionnelle et technique diplomantes (informatique, logistique, électricité, couture, hôtellerie, multimédia, journalisme, communication, maketing, plomberie, mécanique, agriculture, santé, etc.). Ces bourses ne sont pas seulement destinées à réduire les obstacles financiers à la formation, mais aussi à encourager l’excellence académique, l’innovation et le leadership. Nous voulons donner à chacun la chance de réaliser ses rêves et de faire partie des futurs dirigeants et innovateurs de notre ville, de notre région, de notre pays et de notre continent".



La municipalité de Thiès ville a ainsi décidé de revoir à la hausse l'enveloppe de l'année dernière et compte aller crescendo pour les prochaines années. " Pour l’année académique 2022-2023, nous avons offert 651 bourses, soit 68% des dossiers reçus pour une enveloppe de 101 972 625 FCFA. Pour l’année en cours (2024), nous avons enrôlé 831nouveaux bénéficiaires, plus 258 demandes de renouvellement de l’année dernière (soit un total de 1089 bourses) pour un montant de 208 780 655 FCFA. Notre objectif est de porter l’enveloppe dédiée aux bourses scolaires à 500 millions de FCFA avant la fin de notre mandat mais également de pouvoir offrir des bourses d’excellence afin de permettre à nos étudiants de poursuivre leurs formations à l’étranger".



" En investissant dans l’éducation et la formation, nous investissons dans l’avenir de nos enfants de notre ville et de notre région. Nous créons les conditions favorables à la croissance économique, à la cohésion sociale et à la prospérité durable. Mais surtout, nous faisons un pas de plus vers la réalisation de notre vision commune de faire de Thiès, une ville où chaque individu peut s’épanouir et contribuer pleinement à la construction d’une société meilleure fondée sur la justice et la liberté pour tous. Ah ! jeunes élèves et étudiants de notre ville, avant les indépendances, seule la municipalité de Dakar avec le président Me Lamine Guèye offrait des bourses d’études aux étudiants sénégalais afin de leur permettre de poursuivre leurs études en France. Après les indépendances, cette tradition fut respectée par certaines municipalités qui continuent d’offrir des bourses d’études à leurs enfants. Il était temps que la ville de Thiès intègre le cercle des municipalités qui offrent des bourses d’études à leurs propres élèves et étudiants. Ces bourses sont essentielles pour une formation de qualité de notre jeunesse. Ce matin, c’est cette vieille doléance que nous sommes venus satisfaire au grand bonheur des élèves et étudiants de la ville et de notre région", a-t-il conclu.