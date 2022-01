Ville de Rufisque / Locales 2022 : Ismaïla Madior Fall lance un message de paix et invite les citoyens à se mobiliser.

Le candidat et tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Ismaïla Madior Fall, a accompli son droit civique ce dimanche matin au centre Mérina 1 de Rufisque.



À l'issue de cet acte citoyen, le candidat à la ville de Rufisque a axé sa communication sur des messages de paix et à la non-violence constatée dans la vielle ville depuis le début de la campagne électorale.



Il a adressé un message de civisme et un appel à la mobilisation citoyenne pour voter massivement...