Ville de Rufisque : "La Sococim contribue à hauteur de 30% sur le budget de la ville de Rufisque, mais pas à 50%." (Oumar Cissé, maire)

En conférence de presse tenue ce Mercredi 28 Décembre à la salle des fêtes de Rufisque, Oumar Cissé a apporté des précisions sur la déclaration du directeur général de l'industrie Sococim. Ce dernier avait fait savoir qu'il contribuait à hauteur de 50% sur le budget de la ville de Rufisque.

En réponse, le maire de la ville de Rufisque, Oumar Cissé révèle que "le budget de la ville de Rufisque de 2019 à 2021, en terme de recette de fonctionnement est entre 4 milliards 400 millions à 4 milliards 600 millions, au lieu de 2 milliards et quelques, comme le pense le dg de la Sococim. C'est pourquoi, il disait que la Sococim contribue à hauteur de 50 %, alors qu'elle ne contribue qu'à hauteur de 29 à 30%", a précisé O. Cissé.

En outre, le maire dira être profondément touché par les jugements qu'a apportés Youga Sow sur la façon de gérer la ville de Rufisque depuis 2002. "Je trouve ça indécent, inqualifiable. Fouler aux pieds la dignité d'honnête maires qui se sont succédé et chacun a fait le maximum", a d’éploré M. Cissé. Ce dernier de rappeler que « ce 1milliard 300 venant de l'industrie Sococim n'est ni un cadeau ni une offre, mais plutôt c'est à la base de la convention minière du 3 février 2006. Et nous trouvons que c'est très insuffisant. Surtout qu'avec la reconduction avec un autre avenant, ça va aller jusqu'en 2025 peut-être 2026. On aura 20 ans ou ça sera le même montant », a-t-il soutenu.

Pour terminer, le maire de la ville de Rufisque Oumar Cissé propose au Dg de la Sococim industrie de signer une convention avec la mairie, « où il garde les 1 milliard 300 millions », a t’il conclu.