Vidéo virale du policier sur le capot d’une voiture : le conducteur Moustapha Diène placé en garde à vue.

Depuis quelques jours, une vidéo virale, d’une dingue bizarrerie, fait l'objet d’un débat animé. Pour les faits, on voit un policier étalé sur le capot d’une voiture roulant à grande vitesse.



Interpellé par le limier pour un contrôle routier, le conducteur a bien usé de ruse, tout en semblant s'arrêter avant d'appuyer sur l’accélérateur. C’est ainsi que le policier B.S s'est retrouvé sur le capot du véhicule.



Selon nos informations, l'agent de la Section de la régulation de la compagnie de circulation de Dakar a été traîné sur 500 m.



Le chauffeur répondant au nom de Moustapha Diène est tombé sur des embouteillages qui l’ont obligé à s’arrêter. La scène inouïe a été immortalisée par les riverains, grâce à leurs téléphones.



Apparemment, le mis en cause a été mis à la disposition des éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Il a donc été placé en garde à vue depuis hier dans les locaux du commissariat central de Dakar.



Moustapha risque gros étant donné qu’il pourrait être poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui, outrage à agent, violence et voie de fait, entre autres. Ainsi ce dernier sera présenté au procureur, à l'issue de l'enquête de la Sûreté urbaine, d'après L’Enquête...