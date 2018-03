Victor Zvunka, entraîneur Horoya AC : "On savait que le but à l'extérieur pouvait nous laisser un peu plus de chance"

Horoya AC a battu Génération Foot (GF) 2 buts à zéro. Au match aller, à Conakry, les guinéens l’avaient aussi remporté par 2 buts à 1. Pour se qualifier, il fallait marquer sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor pour conforter son avance. C’était en tout cas le souhait de Victor Zvunka, entraîneur du Horoya AC, conscient de la règle du but à l'extérieur, qui pouvait leur laisser un peu plus de chances...