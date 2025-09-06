Victoire du Sénégal contre Soudan : Pape Thiaw se projette déjà sur le choc contre la RDC

Le Sénégal a fait le travail à domicile en battant le Soudan (2-0), un succès net qui permet aux Lions de bien aborder la suite des éliminatoires. En conférence de presse, le sélectionneur Pape Thiaw a salué la solidité de son équipe, tout en regrettant le manque d’efficacité offensive. « On voulait plus de buts, mais l’essentiel était de gagner », a-t-il reconnu, soulignant l’importance de la clean sheet avant un déplacement crucial.







Malgré une seconde période plus compliquée, marquée par les assauts soudanais, l’ancien attaquant du FC Metz s’est montré satisfait de l’attitude de ses joueurs. « Les matchs ne se ressemblent pas, on pouvait mieux faire certaines choses, mais il fallait avant tout prendre les 3 points », a insisté le coach. Pour lui, le groupe reste concentré sur l’objectif principal : dominer cette phase de qualification.







Interrogé sur les nombreux changements opérés au cours de la rencontre, Pape Thiaw a précisé qu’il s’agissait de choix stratégiques, mais aussi de précautions médicales. Le cas de Moussa Niakhaté, sorti sur un coup au genou, en est l’illustration. « Il ne fallait pas prendre de risque, il sera opérationnel », a rassuré le sélectionneur. Cette gestion prudente démontre la volonté du staff de conserver un effectif compétitif en vue du choc à Kinshasa.







Confiant mais lucide, Pape Thiaw a promis d’élever le niveau face à la RDC, adversaire direct pour la qualification. « On mettra tous les moyens, techniques, tactiques et physiques, pour ramener trois points », a-t-il lancé devant la presse. Pour lui, l’équation est simple : ne pas se focaliser sur l’adversaire, mais imposer le jeu sénégalais. Le rendez-vous de mardi s’annonce déjà comme une finale.

