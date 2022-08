Victoire de Bby à Kaffrine / Les CED saluent les réalisations du président Macky : Abdoulaye Seydou Sow et Cie appellent à resserrer les rangs en direction de 2024 (Résolution)

Nous venons de sortir des élections législatives du 31 juillet 2022. Les départements de la région de Kaffrine sont crédités chacun des résultats provisoires suivants : Kaffrine : inscrits 90.312, votant 53.959, bulletins nuls 332, SVE 53627, BBY 33.007 ; YEWI 16.980 ; Wallu Sénégal 1.259.

Birkélane : BBY 13.982 ; Wallu Sénégal 7.214 ; Yewwi 929. Koungheul : inscrits 71. 800, votant 41.249, Bulletins nuls 337,

SVE 40.901, BBY 21.638 ; YEWWI 11541 ; Bok guisguis 5.497. Malème Hoddar : BBY 12.300 ; Wallu Sénégal 4.338 ; Natangué

1.314.



Donc la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar ne souffre d’aucune contestation dans toute la région. Elle est belle et honorable à bien des égards. Nous devons ces résultats d’abord à l’unité des responsables ; une unité qu’il faut saluer et magnifier. Nous avons tiré ensemble vers la même direction pour toutes les actions que nous avons entreprises. On a programmé ensemble les activités et on les a déroulées ensemble. Il y a eu un élan de solidarité dans les différentes commissions techniques dont il me plait de saluer ici le travail fait par la commission des sages et de réconciliation présidée par Maodo Sarr dans le département de Kaffrine.



Cette commission a permis de rapprocher toutes les parties qui avaient des difficultés dans la collaboration. Cela nous a valu ces résultats positifs ainsi obtenus. Ces résultats, nous les devons aussi grâce aux investissements importants faits par Monsieur le Président de la République Macky Sall et son gouvernement dans la région de Kaffrine. La route Nganda- Kaffrine, l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao, la sphère administrative qui va regrouper tous les services administratifs de l’État en un même lieu, donnant ainsi aux services publics de l’État une belle image de reconnaissance et de considération. Le Centre de Formation professionnelle d’un coût global de 3 milliards, et le Stade régional pour un coût de 8,5 milliards dont les poses de première pierre viennent d’être faites, qui vont renforcer les structures urbaines de notre capitale régionale, sans compter les multiples réalisations faites par le PUDC, le PUMA, PROMOVILLES, entre autres dans les localités des différentes communes du département et de la région. Il faut aussi signaler les autres investissements

importants de plus de 20 milliards dans le secteur de l’agriculture, et plus de 10 milliards dans celui de l’élevage. Tout ceci va contribuer à la création de beaucoup d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie des populations, grâce à la promotion de chaînes de valeur par les petites et moyennes entreprises.



En plus de l’unité évoquée tantôt, sur le plan de la gouvernance politique au niveau local, il faut saluer le leadership du Ministre Abdoulaye Seydou Sow qui s’est particulièrement impliqué dans l’organisation, la programmation et la mise en œuvre des activités dans toutes les localités. Il a donné des appuis aux

femmes, aux imams et chefs de villages, aux jeunes, aux ASC. L’emploi des jeunes a trouvé un début de solution avec le Xëyu Ndaw Yi où des quotas par arrondissement ont été déjà donnés.



Les responsables de tout bord ont été aussi appuyés. C’est pourquoi les coordinations départementales des élections remercient le ministre Abdoulaye Seydou Sow pour toutes ces actions et initiatives. On peut en dire autant au niveau de chaque département où les

responsables se sont déployés auprès des populations pour les aider chaque fois que c’est possible par des appuis de diverses formes.



Ce sont là autant de réalisations et de faits qui n’ont pas laissé les populations indifférentes. Elles ont voté dans un parfait jeu démocratique ; ce qui nous a valu aujourd’hui des taux victorieux à l’échelle de chaque département allant de 56% à Boulèl à 69% à Gniby, à 70% à Kahi. Ces résultats ont honoré toutes les équipes départementales et la région de Kaffrine.



Ces remerciements vont aussi aux maires, aux chefs de villages, aux délégués de quartier, aux imams pour leurs prières, aux jeunes pour leur engagement, aux femmes pour leur détermination, au 3ème âge pour ses conseils avisés, aux artisans de toute profession, aux présidents de commissions communales et départementales pour leur parfaite organisation, et aux alliés pour leur implication et leur loyauté.



Je termine mes propos pour exprimer tout l’engagement et la détermination de la région de Kaffrine et de ses responsables derrière le Président de la République Macky Sall et son gouvernement pour la poursuite des nombreux chantiers ouverts

pour l’émergence de notre pays.



Enfin nous responsables politiques des partis membres de la mouvance présidentielle, nous nous engageons à commencer dès à présent le travail politique d’animation et de mobilisation pour relever les défis des batailles futures.



Le Président de la République Macky Sall peut toujours compter sur ces équipes victorieuses et solidaires de Kaffrine pour les autres défis qui interpellent encore notre département et notre région sur le plan de l’électrification rurale, de la mobilité rurale et de l’accès à une eau potable pour tous. Enfin nous félicitons tous les députés qui ont été élus sans exception et leur souhaitons un excellent mandat à l’Assemblée nationale.



Nous suggérons que de telles Assemblées générales se tiennent dans tous les départements de la région.



Abdoulaye Sow a déclaré ceci devant l'assemblée : "Si l'opposition veut siéger au gouvernement rien ne les empêche d'en exprimer le vœu au Président de la République". il ajoute : "Nous devons tous nous remettre en cause, resserrer les rangs pour faire cap sur 2024."





LES COMITÉS ÉLECTORAUX DÉPARTEMENTAUX DE KAFFRINE,

KOUNGHEUL, BIRKELANE ET MALEM HODDAR.