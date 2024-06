Vers l'arrêt des productions d’acide phosphorique et d’engrais: Les ICS tirent la sonnette d'alarme

Dans une note transmise par la direction des ICS à l'attention des travailleurs, la société des " Industries Chimiques" du Sénégal fait état des risques qui planent sur la bonne marche de ses activités. " Comme chacun le constate avec désolation et inquiétude, les activités minières des ICS sont à l’arrêt depuis le mardi 28 mai 2024. De plus, si une solution n’est pas trouvée rapidement, l’activité industrielle sur les sites de Darou et Mbao devra également s’arrêter, a-t-elle alerté.

Revenant sur cette situation, les ICS de préciser. " Dans le cadre de son extension minière, les ICS ont effectué une campagne de sondages près des villages de Gad et de Gomene. Il s'agit de la phase initiale d’exploration permettant d’évaluer les caractéristiques du minerai en quantité et en qualité. C’est une phase d’étude et d’analyse supportant la planification de la mine et la décision d’investissement dans la phase suivante d’exploitation qui nécessite d’acquérir les terres et éventuellement de déplacer des populations. Des compensations financières sont prévues à chaque phase :

phase d’exploration : compensation pour les trous de sondage et les dégâts aux cultures sur la saison impactée.

phase d’exploitation : compensation faisant l’objet d’une négociation tripartite (ICS, impactés et administration) avec signature d’un accord qui permettra le transfert définitif des droits d’usage des terres des impactés vers les ICS. L’objet du présent litige est la compensation relative à la première partie de la campagne d'exploration de la période de janvier à septembre 2023. En effet, les impactés demandent à ce que soient appliquées les conditions d’indemnisation de l’exploitation (acquisition des terres) à la campagne d’exploration, ce qui ne se fait dans aucune société minière au Sénégal ou dans le monde. La société ne s’est jamais engagée à acquérir des zones faisant juste l’objet de sondages d’exploration (avec des résultats incertains) et ne peut donc payer les mêmes montants que pour les zones comme Thysse ou Ndary acquises à des fins d’exploitation minière. À ce jour, bien qu’aucun rapport officiel n’a été transmis par l’administration, nous avons échangé plusieurs fois avec les impactés et l’administration. À la suite du premier blocage mi-mai les ICS ont proposé à titre exceptionnel pour dénouer la situation, d’indemniser en plus des impenses habituelles telles que le trou de sondage et les dégâts aux cultures, les sillons laissés par nos véhicules à hauteur de deux saisons agricoles et un forfait par hectare pour que les impactés puissent remblayer les sillons. Par la suite, les ICS ont accepté l’estimation effectuée par la Commission Départementale d’environs 344,000,000 FCFA pour les sondages effectués entre janvier et septembre 2023".

Avant d'ajouter " Il est à préciser que pour les ICS, le plus important est en toutes circonstances, de payer des compensations justes en accord avec les modalités de calcul et les règles définies et non pas le montant que souhaitent imposer les impactés. Il y a aussi lieu de noter que les ICS n’ont pas varié dans leur position et dans ce dossier de compensations".

Et de regretter " Depuis le mardi 28 mai l’escalade a été constante avec la prise en otage de 9 forages du samedi 1er juin au dimanche 2024 et le blocage de la voie ferrée depuis le 1er juin qui est toujours en cours. Cette situation dangereuse pour les installations et le personnel va impacter les productions d’acide phosphorique et d’engrais qui vont aussi devoir s’arrêter en raison du blocage de la voie ferrée qui rend impossible la circulation des trains ICS qui évacuent l’acide phosphorique de Darou à Mbao".