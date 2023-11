[ VIDEO ] Lutte : Le roi Modou Lô reste invaincu, Ama Baldé rentre bredouille !

À l’issue d’un combat éclair, Modou Lô (24 combats, 20 Victoires, 3 défaites, 1 nul ) et Ama Baldé (15 combats, 13 victoires, 2 défaites) ont fait parler leur puissance et toute leur technicité devant les milliers de supporteurs qui ont fait le déplacement à l’arène de Pikine ce dimanche. Un duel qui a tourné en faveur de Modou Lô qui conserve le titre de roi des arènes.





Jamais un combat de lutte n’aura autant duré entre la signature des contrats en 2019 et (enfin) la tenue du combat ce 5 dimanche novembre 2023. Depuis plus de quatre ans, Modou Lô détenteur de la couronne royale et donc roi du titre de roi arènes, attendait de disputer sa première défense de titre avec ce choc contre Ama Baldé. Mais, entre la pandémie de la Covid, les contentieux judiciaires qui ont éclaboussé le promoteur, Luc Nicolaï et l’administrateur du CNG, Ndiambé Diop, sans oublier les cas de blessures, le combat ne pouvait pas se tenir.



Finalement, c’est ce dimanche 5 novembre que les deux hommes se sont affrontés. Un duel entre la banlieue dakaroise (Pikine de Ama et les Parcelles assainies de Xaragn Lô) mais surtout un combat de déclassement pour Ama Baldé (qui, au firmament de sa carrière était face à l’un des plus grands techniciens des arènes.



Après une longue préparation physique et mystique, les deux hommes ont enfin croisé le fer vers les coups de 20h14. Dès le coup de sifflet de l’arbitre, Ama Baldé s’est dirigé droit sur Modou Lô pour en finir avec lui. Les coups pleuvent de part et d’autre donnant lieu à une intense bagarre de rue .Modou Lô recule et riposte, les deux lutteurs s’accrochent, Ama Baldé tente une prise mal exécutée et se retrouve ceinturé par Mod Lô qui l’accable de coups avant de l’obliger à se mettre sur ses quatre appuis. La chute sera validée après consultation de la VAR. Le roi des arènes reste invaincu en attendant sa prochaine sortie contre Boy Niang 2.