(VIDÉO) Inondations mortelles à Touba Serigne Abdou Samad Souhaïbou Mbacké rappelle aux disciples que… 

La gravité de la situation qui prévaut à Touba avec cette pluie qui a fini par provoquer la mort de deux personnes (un commerçant Guinéen et une fillette Bambara), fait effondrer plusieurs pans de murs de plusieurs dizaines de maisons, déloger plusieurs centaines de familles, etc., a poussé Serigne Abdou Samad Souhaïbou Mbacké à s’adresser aux populations. Le chef religieux, dans un discours plein de solennité, a invité les sinistrés à se rappeler les affres endurées par Cheikh Ahmadou Bamba tout le temps qu’il a cheminé avec l’ennemi, souffrant de vents et de marées, de pièges et de calamités.