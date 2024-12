Usurpation de Fonction à Mbour : P. Diouf, le faux militaire qui dévalisait les gérants de multiservices

À Mbour, P. Diouf, connu pour son subterfuge audacieux, est en passe de comparaître devant la justice pour usurpation de fonction et escroquerie. Ce dernier, muni d’une carte professionnelle de l’Armée de l’air et vêtu d’un treillis militaire, ciblait les gérants de multiservices qu’il dépouillait à tour de rôle. Son stratagème ? Se faire passer pour un militaire en service à Thiès et manipuler les gérants en leur faisant croire à des dépôts fictifs sur leur compte.







Un stratagème bien rôdé







Selon L'Observateur , Diouf se présentait dans les commerces de Mbour, brandissant une arme et une carte professionnelle de l’armée, imposant ainsi son autorité sur ses victimes. Il trompait les gérants en leur faisant croire à des dépôts non effectifs, incitant certains à lui remettre directement de l’argent, trop intimidé pour vérifier les faits. Son audace a finalement été déjouée par Khadim Ndiaye, un gérant, qui, méfiant, a fouillé la carte professionnelle de Diouf et découvert qu’elle appartenait à un autre militaire. L’intervention rapide d’un policier présent sur les lieux a permis de mettre fin à cette série de déviances.







Justice et conséquences