Université Assane Seck de Ziguinchor : Fermeture du campus social (CROUS/Z).

À la suite de la décision du Conseil académique de l'université Assane Seck de Ziguinchor annonçant la fermeture jusqu'à nouvel ordre du campus pédagogique, la dissolution des amicales d'étudiants, etc, la direction du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Ziguinchor (CROUS/ Z) a aussi informé " aux étudiants que le campus social est également fermé à compter de cette même date.



Et que " les étudiants résidant sur le campus social disposent d'un délai de 48 heures[...], pour rendre les clés de leurs chambres et le matériel mis à leur disposition […] ». " Cette mesure vise à garantir la sécurité et le bien-être de tous, conformément aux directives émises par le conseil académique", a déclaré la direction du Centre Régionale des Œuvres Universitaires sociales de Ziguinchor( CROUS/ Z).