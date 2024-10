Une mère condamnée pour avoir administré une infusion de Yamba à son fils asthmatique de 4 ans

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a récemment rendu son verdict dans une affaire de drogue à Yarakh qui a suscité l’émoi. Aby Diouf, mère de famille, a été condamnée à 15 jours de prison ferme pour avoir administré une infusion de yamba à son fils de quatre ans, atteint d’asthme, en espérant soulager ses crises. Comme le rapporte Les Échos, la jeune femme a été interpellée après que des gendarmes ont fait une descente dans son domicile, alertés par des soupçons de trafic de drogue.Lors de cette intervention, les gendarmes ont découvert 1,9 kg de chanvre indien dans le jardin de la maison et des résidus de drogue dans la chambre de Moustapha Senghor, un autre occupant du domicile. Ce dernier, arrêté en même temps qu’Aby, a écopé de deux mois de prison ferme pour détention et usage de chanvre indien. Sa sœur, Astou Senghor, qui se trouvait sur place, a quant à elle été relaxée par le tribunal.Face aux accusations, Aby Diouf a affirmé que cette infusion à base de yamba lui avait été conseillée pour soulager les symptômes de son fils de 4 ans. Cependant, cette décision a conduit à sa condamnation pour administration de drogue à un mineur, tandis que le procureur avait initialement requis deux ans de prison contre elle. Le tribunal a finalement pris en compte son statut de mère dans la réduction de sa peine.Quant à Moustapha Senghor, il a admis être consommateur de chanvre indien, sans pour autant être impliqué dans le trafic de drogue supposé. Le journal "Les Échos" rappelle que les réels propriétaires de la drogue saisie dans le jardin, identifiés comme Khadim et Abo, ont pris la fuite lors de l’intervention, laissant les trois accusés répondre des charges devant la justice.