Un talibé Tidiane à Oumar Sall : "Tout homme doit éviter d'etre maudit...s'il s'excuse, nous l'excusons!"

Rappelons que Imam Oumar Sall a été arrêté depuis plus d'un mois à la suite de plaintes de Talibés Tidiane, qui se sont sentis offensés par les propos du prêcheur, visant leur guide religieux...

Ce talibé Tidiane qui était dans la salle d'audience du Tribunal de Dakar, où se déroulait le procès du prêcheur Oumar Sall, revient sur les faits. "Le juge lui a demandé s'il reconnaît les propos. Il a reconnu certains propos et présenté ses excuses, mais a nié d'autres", révèle ce jeune Tidiane. Ce dernier remercie le bon Dieu , de n'être pas à la place du prêcheur."Devant sa famille, ses enfants et ses talibé, il a nié en partie, ce qu'il avait dit clairement à travers des enregistrements et autres vidéos", fait savoir le jeune homme qui réagissait au micro de Dakaractu. "S'il s'était excusé, on allait l'excuser. S'il m'avait demandé pardon, j'allais lui pardonner", indique le monsieur qui était venu assister au procès.