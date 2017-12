Un proche d’Augustin Senghor annonce sa candidature au comité exécutif de la CAF

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, sera candidat à un poste de membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) en février prochain, a annoncé lundi l’un des vice-présidents de l’organe national chargé de cette discipline sportive, Abdoulaye Sow.



"Nous sommes convaincus que le Sénégal doit être présent dans une instance comme le comité exécutif. Et le meilleur profil est celui du président Senghor", a dit M. Sow à l’émission "Rétrosports" de la radio privée sénégalaise Sud FM.



Selon lui, la CFA a décidé, le 16 novembre dernier, de tenir une assemblée générale ordinaire, le 2 février prochain, au Maroc, afin d’élire "quatre membres supplémentaires" de son comité exécutif.



Cette mesure permettra à l’organe chargé de la gestion du football en Afrique de "mettre un terme au cumul des mandats" au sein de ses instances, explique Abdoulaye Sow, ajoutant que la CAF va élire en même temps les membres de ses "organes juridictionnels".



La Confédération africaine de football est dirigée par le Malgache Ahmad, qui a succédé en mars dernier au Camerounais Issa Hayatou, lequel en a été président de 1988 à 2017.



En parlant par ailleurs des instances chargées de l’organisation de cette discipline sportive dans le monde, Abdoulaye Sow a évoqué "l’immense fierté de la Fédération sénégalaise de football", à la suite de la nomination de sa compatriote Fatma Samoura au poste de secrétaire générale de la Fifa.



"C’est un grand honneur pour tous les Africains, et les Sénégalais en particulier", a dit M. Sow, ajoutant que le Sénégal espère depuis longtemps faire élire un ressortissant au sein du comité exécutif de la CAF.



Le Sénégal fait partie, avec l’Egypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie, des cinq représentants de l’Afrique à la Coupe du monde 2018.