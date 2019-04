Un bar propriété d’un Imam à Grand Yoff : Le collectif des Imams parle d’allégations mensongères

Le collectif des Imams de Grand Yoff trouve mensongères, diffamatoires et calomnieuses les révélations de l’ONG Jamra de Mame Makhtar Guèye qui a indiqué qu’un Imam de cette localité de Dakar était propriétaire d’un bar. Une révélation qui a bien sûr suscité une vague d’indignation. Mais selon le collectif ces propos sont à réfuter provenant par ailleurs d’un activiste de tout genre jamais mandaté par l’ONG, et mal intentionné. Le collectif de demander aussi aux Sénégalais de ne pas accorder du crédit à ses accusations diffamatoires contre leur institution. L’imam Khalifa Aboubacar Babou, Président du collectif et ses camarades, trouvent vraiment lamentable d’attaquer aveuglément et d’avancer des propos dans le seul but de nuire, et d’entacher la bonne image que les populations ont de leurs leaders religieux. Les imams de Grand Yoff considèrent Mame Mactar Guèye comme un énergumène sournois qui a scindé le mouvement Jamra. Ils se demandent comment un imam sensé appliquer à la lettre les préceptes de l’islam peut s’adonner à cette activité de débauche au su et au vu de tout le monde. Selon le collectif pour finir, le but de Mame Makhtar Guèye est d’ouvrir « un combat de gladiateurs » dont lui seul profitera…