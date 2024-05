Coopération Sud Sud : Le Sénégal et le Maroc renforcent leurs liens commerciaux

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop a reçu ce lundi, en audience, le représentant du Royaume chérifien au Sénégal, Son Excellence Hassan Naciri. Les deux autorités ont manifesté leur ferme volonté et la forte détermination à travailler ensemble pour le développement du Maroc et du Sénégal dans les secteurs de l'industrie et du Commerce. Une audience qui ouvre de larges perspectives pour la coopération bilatérale.







Une audience de prise de contact qui a permis d'échanger sur un certain nombre d'aspects dans le cadre de la relation bilatérale entre le Maroc et le Sénégal en matière commerciale et industrielle. La rencontre a également permis, selon l'Ambassadeur du Maroc au Sénégal, de jeter les bases pour accroître le développement des deux pays frères et amis, unis par la culture, l'économie et la religion.







Son Excellence, Hassan Naciri, accompagné de l'Ambassadeur Babacar SANÉ BA, Directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle, a salué l'expertise du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Dr Serigne Gueye Diop, mais également l’expérience personnelle en tant que maire de Sandiara où il a pu achever des modèles réussis d'industrialisation à l'échelle locale.







Cette visite de Son Excellence l'Ambassadeur du Maroc au Sénégal, vient redynamiser la dynamique de coopération bilatérale déjà enclenchée par les deux nations amies et sœurs en vue d'une meilleure croissance économique dans un esprit de complémentarité et de fraternité africaine.