Ukraine: Trump se dit "plus confiant" dans la possibilité d'un accord avec la Russie

Donald Trump s'est dit mardi davantage "confiant" dans la possibilité d'un accord avec Moscou après les discussions entre Américains et Russes plus tôt à Ryad et a déclaré être "totalement favorable" à la présence en Ukraine de troupes européennes de maintien de la paix.



Le président américain s'est également dit "déçu" par les commentaires de Kiev sur l'absence de l'Ukraine aux discussions russo-américaines à Ryad. "Je pense que j'ai le pouvoir de mettre fin à la guerre", a ajouté Donald Trump devant des journalistes en Floride.