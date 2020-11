URGENT : Décès de l’ancien international de football Pape Bouba Diop.

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle. L’ancien international de football sénégalais Pape Bouba Diop vient d’être rappelé à Dieu en France des suites d’une longue maladie.

Pape Bouba Diop était de la génération 2000 de l’équipe nationale du Sénégal et s’était fait remarquer lors du mondial 2002 en marquer le premier but du mondial consacrant la victoire du Sénégal face à la France.

Il est rappelé à Dieu ce dimanche 29 novembre 2020 à l’âge de 38 ans.

Toute l’équipe de Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances au monde sportif sénégalais et à la famille éplorée.