UGB de Saint-Louis : La délégation du Personnel administratif, technique et de service très remontée contre le Recteur et le SG du Rectorat

La délégation du Personnel administratif, technique et de service (PATS) de l’Université Gaston Berger est dans tous ses états. Elle accuse le recteur et le secrétaire général d’empêcher l’exécution des tâches confiées à ses délégués. Fernand Nino Mendy, premier Délégué Titulaire des Cadres et président de la délégation, annonce le dépôt dès lundi, d’une plainte contre les deux autorités devant le Tribunal du Travail de la région de Saint-Louis.

Les cadres s’insurgent contre le « refus d’accès opposé par le Secrétaire général à 2 Délégués du Personnel à la réunion mensuelle avec le Représentant du Recteur », « la délégation définitive au Secrétaire général du Rectorat par le Recteur de la présidence des réunions mensuelles ».

Ils dénoncent également le « refus de de délivrance d’informations administratives sur l’Université et de mise à disposition des documents administratifs demandés par les Délégués».

La rédaction de Dakaractu Saint-Louis est entrée en contact avec la cellule de la communication du rectorat, mais ces responsables disent ne compter pas réagir sur la question.

Affaire à suivre...