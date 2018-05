UGB : Les condoléances du Recteur suite à la mort de Fallou Sène

Le recteur de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, le professeur Baydallaye Kane, a présenté, dans un communiqué, ses ’’condoléances les plus attristées’’ à la communauté universitaire et aux parents et proches de Mouhamadou Fallou Sène, l’étudiant tué mardi dans des affrontements entre pensionnaires de cette université et les forces de l’ordre.



Le professeur Kane, "au nom de toute la communauté universitaire", a présenté les "condoléances les plus attristées aux parents, aux proches du disparu et particulièrement aux étudiants", peut-on lire dans un communiqué.



"Une enquête étant ouverte, le recteur en appelle à l’apaisement et à la sérénité malgré la douleur qui affecte la communauté universitaire", ajoute la même source.



Des affrontements survenus mardi à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont entraîné la mort d’un étudiant répondant au nom de Mouhamadou Fallou Sène.



La victime, étudiant en Licence 2 de Lettres modernes, a succombé à ses blessures à l’Hôpital régional de Saint-Louis ;



Ces incidents sont partis d’une manifestation qui était organisée par les étudiants de l’UGB, deuxième université publique sénégalaise, dont les pensionnaires réclamaient le paiement de leurs bourses et de meilleures conditions de travail.



Le corps de la victime sera acheminé à Dakar pour les besoins d’une autopsie, selon les autorités administratives de Saint-Louis qui ont fait également état de 20 gendarmes blessés et transférés à l’hôpital pour des soins, suite à ces incidents.



L’intervention des forces de l’ordre faisait suite à une réquisition du recteur de l’UGB visant à sécuriser les restaurants universitaires, après le renouvellement par la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), d’un mot d’ordre de grève de 48h.



Les étudiants avaient décrété une ’’journée sans ticket", consistant à se restaurer sans bourse délier, une manière de protester contre le retard du paiement de leurs bourses, note le communiqué du rectorat de l’UGB.