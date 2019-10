UFOA : Le Sénégal remporte le tournoi des 16 Nations en dominant le Ghana aux tirs au but (1-1, 3-1 aux t.a.b.)

Les Lions locaux ont bien écrit ce dimanche une nouvelle page de leur histoire au tournoi des 16 Nations de l’UFOA. Le Sénégal a dominé le Ghana (1-1, 3-1 aux t.a.b.) au terme d'une finale qui a tourné à son avantage aux tirs au but.



Quand l'équipe du Sénégal a ouvert le score dans les prolongations par Youssouf Badji (107e), la situation semblait fortement compromise pour l'équipe championne en titre. Le pays hôte a bien cru à la victoire en prolongation, mais le but égalisateur de Esso (110e) a anéanti le rêve des Lions locaux de gagner dans les prolongations.



Après avoir échoué en match de poule (une victoire, un nul et une défaite), lors de l’édition précédente, l’équipe nationale locale a décroché son premier titre de champion du tournoi des 16 Nations de l’Union des Fédérations ouest-africaines de Football (UFOA). Il faut rappeler que la précédente édition 2017, a été remportée par le Ghana, pays hôte.