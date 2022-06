UCAD : La Promo' 99 et l'IMD choisissent 24 étudiants et les accompagnent dans les stages.

La promo 99, association constituée de ministres, de diplomates et d'ambassadeurs, tous fruits et purs produits de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont décidé de faire bloc et d'apporter un appui aux jeunes étudiants pour mieux promouvoir leur rayonnement.



C'est dans ce cadre que ces derniers ont aujourd’hui regroupé 24 étudiants titulaires d’un master 2 afin de les aider à obtenir un poste de stage dans des entreprises et cabinets d’avocat ou même dans l’administration publique. Un forum pour l’insertion des jeunes diplômés dans les métiers du droit, continuité de ce récent programme s'était déroulé avec le comité d'audition mis en place par la commission scientifique de l'association, en ce mois de décembre 2021.



Pour le directeur des études de l’Institut des Métiers du Droit (IMS), la convention avec la promo' 99 est d’une importance capitale étant donné qu’il participe au renforcement dans le secteur professionnel et soulage notre société.