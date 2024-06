Tribunal de Mbacké - Les 06 jeunes arrêtés par la police échappent au mandat de dépôt, bénéficiant d’une liberté provisoire

Après un week-end « privilégié » dans les locaux du commissariat de Mbacké , Serigne May Seck , président du conseil communal de la jeunesse et ses 05 camarades arrêtés vendredi par la police ont été déférés devant le procureur du tribunal de Mbacké. Ils étaient placés en garde-à-vue pour avoir bravé l’interdiction que leur avait opposée le préfet de dérouler une marche de protestation. Plus tard , le jeune leader soutiendra mordicus que jamais, il n’a été dans ses intentions de défier l’autorité et que l’allégation faite en son encontre est totalement fausse. Le seul objet de sa présence sur les lieux était d’informer ses camarades déjà au rendez-vous que la marche était « très tardivement » interdite . Par la suite , des déclarations ont été faites et mêmes des menaces de manifs brandies si jamais ils n’étaient pas libérés. Tôt le matin ce lundi , on notait une présence policière surdimensionnée. Finalement, Serigne May Seck et ses amis ont bénéficié d’une liberté provisoire. Leur combat de déguerpir la station d’essence en question pour permettre à l’entreprise contractée de construire un rond point reste d’actualité.