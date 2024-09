Tribunal de Kaolack: Le maire Serigne Mboup et Cie poursuivis pour escroquerie, faux et usage de faux, vol en réunion...

Ce mardi 03 septembre s'est ouvert au niveau du tribunal de Kaolack un procès opposant Serigne Mbaye Niass et autres( de l'Alliance ADIK, partie civile) contre les prévenus Serigne Mboup( maire de Kaolack) et Cie.



Il s'agit d'une affaire présumée de détournement de derniers publics, faux et usage de faux, vol en réunion et escroquerie à la mairie de Kaolack



Tout serait parti d'une opération de décaissement de fonds impliquant le maire et des associations sportives et culturelles( ASC). Le tribunal a renvoyé l'affaire au 5 novembre prochain, suite à la demande de la défense du fait de l'absence de son client, Serigne Mboup.



Affaire à suivre!