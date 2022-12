Tribunal de Dakar : après une partie de plaisir, M. Guèye refuse de payer sa cliente et se fait tabasser.

N.O. Diallo et M. Sarr ont comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de collecte illicite de données personnelles contre la première et violences et voie de fait contre le deuxième. Pour ces motifs, ils ont été tous deux condamnés à des peines allant de 1 à 2 mois ferme.