Transport aériens : Les vols nationaux reprennent sous haute surveillance.

Après la reprise du transport interurbain avec la réouverture des gares routières, c'est au tour des aéroports de reprendre service, du moins avec les vols vers Ziguinchor et Cap Skirring. « Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des voyageurs. L’aéroport International de Diass est équipé de personnel médical qui veillera au grain. Les passagers seront suivis de près et un manifeste sera établi pour recueillir leurs coordonnées et c’est le même dispositif qui est mis en place dans les autres aéroports du pays », a annoncé Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et du Transport aérien. A cet effet, une visite a été organisée ce 16 juin à l’AIBD et à l'aéroport de Ziguinchor pour constater de visu les efforts qui ont été déployés pour éviter la propagation de la Covid-19 avec les cas importés après une longue période où la psychose liée au Coronavirus a paralysé les activités de ce secteur.