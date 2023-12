Transplantation rénale : les précisions du Pr Babacar Diao du HMO sur le succès et les perspectives

Ces derniers jours, c’est l’actualité sanitaire qui est en vogue, notamment, l’intervention inédite concernant la première transplantation rénale au Sénégal réalisée à l’hôpital militaire de Ouakam, en collaboration avec le CHU Le Dantec de Dakar. Appuyés par des spécialistes turcs, le corps médical sénégalais a réalisé avec succès l’intervention chirurgicale qui a permis de réaliser les trois premières transplantations rénales au Sénégal les 26 et 27 novembre 2023.



Le processus qui a été encadré par le Comité National du Don et de la Transplantation d'organes (CNDT), a permis de regrouper autour d’un consortium, des chirurgiens, néphrologues, immunologistes, urologues, biologistes entre autres spécialistes.



En conférence de presse, ce vendredi, le corps médical qui a participé au succès de l’opération a donné plus de clarifications sur le processus. Le directeur Adjoint de l’hôpital militaire de Ouakam, le Pr Babacar Diao, a répondu à trois (3) questions de Dakaractu, notamment sur la durée de la procédure ayant abouti au succès de l’intervention depuis l’adoption au Sénégal de la loi permettant la transplantation. Chef du département chirurgie et spécialité chirurgicale HMO, Pr Diao a également clarifié sur les perspectives de décentralisation des interventions dans les hôpitaux du pays et du choix des patients habilités à subir une transplantation rénale.