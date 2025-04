Transformation numérique : APROSI et Sonatel signent une convention de partenariat pour le développement des pôles industriels

L’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) et Orange Business Sénégal ont officialisé, ce lundi, la signature d’une convention-cadre de partenariat stratégique visant à accompagner la transformation numérique des pôles industriels du Sénégal.



Ce partenariat vient concrétiser, selon le directeur général de la Sonatel, une ambition partagée : faire émerger au Sénégal des plateformes industrielles intelligentes, connectées, durables et compétitives, en phase avec les objectifs de l’Agenda de Transformation Économique Sénégal 2050.



À travers cette convention, les deux parties s’engagent à co-construire une offre de services et de solutions adaptée aux besoins de l’industrie sénégalaise, dans une logique d’innovation, de souveraineté technologique et de performance durable. Les axes de collaboration identifiés couvrent le déploiement d’infrastructures numériques avancées (connectivité, fibre, réseaux privés, cloud souverain, cybersécurité, big data), l’intégration de services intelligents pour les pôles industriels (gestion énergétique, supervision, mobilité, éclairage, sécurité), l’accompagnement à la digitalisation des entreprises industrielles via des cas d’usage en IoT, blockchain, IA et maintenance prédictive, et la création d’un cadre de gouvernance partagé, avec un comité de pilotage stratégique, un dispositif de suivi-évaluation et des contrats spécifiques par projet.



Cette convention illustre également la vision commune de l’APROSI et de la Sonatel : bâtir une industrie sénégalaise connectée, inclusive et durable, capable d’anticiper les défis technologiques et de générer une croissance pérenne.