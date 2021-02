Transfert : Mbaye sous ses nouvelles couleurs avec Al Ahly SC en Arabie saoudite.

À 26 ans, Mbaye Niang qui traverse une période trouble dans sa carrière, est allé rebondir sur la pelouse de l’Arabie Saoudite, notamment avec le club d’Al Ahly SC où il évoluera jusqu’à la fin de la saison. Prêté sans option d’achat, l’attaquant international sénégalais qui appartient encore à Rennes, espère retrouver de bonnes sensations et surtout le chemin des filets.



Niang a d'ailleurs été aperçu sous ses nouvelles couleurs tout en vert, au cœur du vestiaire d’Al Ahly. Son nouveau club occupe présentement la seconde place de la première division d’Arabie Saoudite avec 34 points à 4 longueurs du leader Al Shabab.



Après ses espoirs envolés de rejoindre la Premier League anglaise et son transfert raté à Saint-Etienne, Mbaye Niang qui avait été mis au frigo par son entraîneur, Julien Stephan se donne ainsi une dernière chance de revenir à son meilleur niveau. Reste à savoir quelle sera l’issue de ce feuilleton très mal embarqué entre le joueur, son entraîneur et la direction du club, lors du prochain mercato.