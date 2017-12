Trafic de visas sur la route de Bercy 2017 : Mbagnick Diop et Rewmi Fm victimes d’une redoutable bande d’escrocs

Les délinquants sont des as du trafic de visas qui faisaient croire à leurs cibles qu’ils pouvaient les aider à assister à l’édition 2017 de Bercy.



Tout a débuté quand, à la date du 07 novembre passé, Mbagnick Diop a reçu un appel de l’adjointe au consul de France au Sénégal, pour complément d’enquête, suite à une demande de visa formulée par l’organe de presse Rewmi Fm. Et ce, sur la base d’un dossier déposé le 3 novembre 2017 au profit M. Samb et A. Sadio. Après vérification, il ressort que les nommés sont inconnus du fichier du personnel de Promo Consulting. Quant à M. Samb, il a été licencié depuis 2 ans. Leur subterfuge a consisté à imiter la signature de Mbagnick Diop et à confectionner un cachet identique à celui du groupe de presse.



Interrogations des prévenus



A la Division des investigations criminelles, le communicateur traditionnel M. Samb, marié et père de 5 enfants, ex animateur de la radio, a déclaré qu’il a voulu trouver un visa pour aller à Bercy. Il s’en est ouvert au Dj qui lui a demandé de lui remettre les ordres de mission de ses précédentes couvertures. En contrepartie, il lui a remis une somme de 10 mille CFA. Les documents ont étés remis à A. Ndiaye, coordinatrice des activités organisées par Mbagnick Diop, qui a intégré Promo Consulting en 2008. Quant au rappeur, il a déclaré qu’il était un simple intermédiaire qui devait trouver des personnes désirant se rendre à Paris pour le concert de Bercy. C’est ainsi qu’il a contacté son ami avec qui il partage la scène musicale.



Des sommes de 3 millions 500 mille demandées



La partie civile a remis son passeport sur demande d’un des mis en cause avec qui elle s’est retrouvée à l’ambassade pour une demande de visa qui a été refusée par la suite.



Ils seront tous attraits devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les faits de faux et usage de faux en écritures privées, escroquerie, tentative d’escroquerie et complicité.