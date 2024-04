Trafic de personne : un couple d’homosexuels de nationalité française arrêté par la DNTL

La division nationale de lutte contre le trafic des migrants et pratiques assimilées (DNTL) a mis la main sur un couple d’homosexuels de nationalité française qui avait acheté un enfant au Sénégal à 9,750 millions FCFA pour l’acheminer clandestinement en France.



Selon les informations l’homosexuel français K. Pedron et son compatriote F. Outkhatou ont été déférés au parquet de Dakar avec 4 sénégalais dont deux dames, pour association de malfaiteurs, escroquerie, recel d’un enfant, complicité de délaissement d’un enfant, faux et usage de faux, traite de personnes, délaissement d’un enfant, recel d’un enfant et complicité de traite de personne.