Trafic de passeports de service : L'ASEPEX dégage toute responsabilité et annonce des sanctions prises contre la personne citée dans le scandale

L'Agence sénégalaise de Promotion des Exportations se lave à grande eau après l'annonce d'une affaire de trafic de passeports de service, sur la base de fausses qualités dans laquelle serait impliqué un de ses agents. L'Agence informe en effet que la personne citée dans ce scandale fait l'objet de sanctions qui ne sont pas toujours levées au niveau de l'Agence. En effet, lit-on sur leur communiqué, le Secrétaire Général de l'ASEPEX ayant eu vent de certains agissements de la personne mise en cause, lui a servi une demande d'explication suivie d'une sanction qui est toujours en cours.

L'ASEPEX de dégager toute responsabilité sur les agissements de la personne citée dans cette affaire et rappelle son rôle premier qui est d'accompagner les entreprises nationales et faire la promotion des exportations...