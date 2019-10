Tournoi UFOA 2019 : Les "Lions" rejoignent le Ghana en finale (Sénégal 2-0 Mali)

Les "Lions" locaux ont validé leur ticket en final du tournoi UFOA 2019, à la faveur d'une victoire 2 - 0 sur le Mali. Des réalisations de Ibrahima Dramé (51e) et El Hadji Madické Kane sur penalty en fin de partie, ont permis au Sénégal de remporter le derby contre le Mali.



Dans un match fortement disputé, il a fallu être solide et persévérant pour trouver la faille dans la défense Malienne. Finalement les locaux porté par le public de Lat Dior ont frappé un grand coup avec cette victoire nette et sans bavure.



Serigne Saliou Dia et son staff peuvent désormais rêver d'une victoire finale, à domicile, devant leur propre public. Le Sénégal rejoint le Ghana en finale, pour se disputer le titre ce dimanche 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès. Par ailleurs le Mali et la Côte d'Ivoire, les deux demi-finalistes perdants, joueront un dernier match de classement pour le compte des Play-Downs.