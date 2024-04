Tournée du ministre de la Microfinance : Alioune Dione note une absence de synergie dans les institutions de microfinance et promet de lever les contraintes.

Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a procédé ce jeudi 18 avril à une tournée dans les cinq institutions de microfinance, dont le Fond d'Impulsion de la Microfinance (FMIF), Promise, le Centre de Ressources et de documentation (CRD), le Fond National de la Microfinance (FONAMIF) et la Plateforme d’Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie (PLASEPRI). D'après lui, cette tournée va établir une situation de référence qui va permettre de faire des projections à savoir les difficultés et contraintes que les agents rencontrent.





" Nous avons vu qu'il y a beaucoup de dynamisme de la part des agents malgré quelques contraintes que nous devrons lever à savoir l'absence de synergie à l'interne, mais également à l'externe au plan sectoriel", a déclaré M. Dione. Selon lui, c'est une première étape qui sera suivie d'une autre étape qui consiste à voir les acteurs, les parties prenantes notamment les cibles du secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire.





A cet effet, il mentionne que du point de l'engagement des acteurs, nous sommes rassurés, mais du point de vue de la structuration organisationnelle du service public, il y a beaucoup de choses à corriger et c'est à ce niveau que cette visite est importante pour permettre d'établir les éléments de base à soumettre au président de la République à travers le Premier ministre qui est l'autorité.





"Les contraintes sont liées pour l'essentiel à l'amélioration des conditions de travail et à ce niveau les autorités sont très regardants sur ces aspects. Il s'agit juste de rationaliser les dépenses et mettre les travailleurs dans de bonnes conditions pour avoir les résultats et ça, c'est un engagement que je prends personnellement à mon niveau comme nous l'a exigé son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre ", dit-il.



Aida Ndiaye Fall