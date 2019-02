Touba : Me Madické Niang reçu par le khalife général des mourides

Le candidat de la coalition « Madické2019 » a été reçu, ce dimanche, par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans son domicile à Darou Miname. La visite de Me Madické Niang est intervenue juste après le passage du président sortant Macky Sall.



L'occasion pour le candidat à la présidentielle de faire part au Khalife de son projet de société "Jamm Ak Xeweul". Fervent talibé mouride, l'ancien ministre des Affaires étrangères a recueilli les prières de Serigne Mountakha avant d’aller à la quête du suffrage des sénégalais.



Après quelques minutes d’entretien, le candidat de « Madické2019 » s’est réjoui de "l’accueil chaleureux qui (le) réconforte. Je suis venu voir le Khalife Serigne Mountakha Mbacké pour partager des moments de prière avec lui. J’ai voulu me confier à lui et le remercier. Nous avons longtemps cheminé ensemble", rappelle le candidat à la présidentielle. Il ajoute : "J’ai eu les prières du khalife et je repars très confiant. J’ai discuté avec lui (le khalife général) et je lui ai rappelé nos relations qui ne datent pas d’aujourd’hui..."