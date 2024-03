Touba- La colère de Sadaga : « C’est honteux pour certains d’entre nous de s’attaquer à Macky … C’est faux de dire qu’il a combattu Amadou Bâ »

Les sorties répétées de certains leaders de Benno Bokk Yaakar contre le Président Macky Sall, les accusations qu’ils portent à son encontre faisant de lui le seul responsable de la défaite de Amadou Bâ lors de la dernière présidentielle écornent , énormément, l’honorable Haut conseiller des Collectivités Territoriales Abdou Lahad Seck Sadaga. Le leader politique estime que l’attitude de ses camarades est inacceptable et traduit une volonté manifeste de « trahir l’homme qui a tout fait pour eux » en lui tournant le dos.



Visiblement en colère contre Oumar Sow, Bamba Fall etc…, Sadaga rappelle à ces derniers que « le croyant doit avoir confiance en Dieu » et ne jamais « verser dans l’affolement juste que parce que le pouvoir a changé de camp ». Félicitant S.E. Bassirou Diomaye Faye nouvellement élu Président de la République , non sans manquer de prier pour son succès, le conseiller municipal de Touba insistera sur les travaux entamés par le Président Macky Sall pour juguler le manque d’eau et les inondations, espérant que «le nouveau régime sera en mesure de les achever avant le prochain magal.