Touba : Ce qu’avait prédit Me Abdoulaye Wade à propos de la nappe phréatique, selon Serigne Bassirou Abdou Khadre.

En prélude du Grand Magal de Touba, le secrétaire général national du parti démocratique sénégalais, Me Abdoulaye Wade, a dépêché une délégation auprès du Khalife Général des Mourides.



Après l’appel téléphonique de l’ancien président du Sénégal hier au Khalife Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, une délégation dirigée par Alioune Diop, Tafsir Thioye et Abdoulaye Racine Kane a été reçue par le porte-parole du Khalife, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



Ce dernier n’a pas manqué de rappeler l’attachement de Me Abdoulaye Wade à Touba. Une occasion pour le guide religieux de rendre hommage à l’ancien président du Sénégal. « Abdoulaye Wade est un homme ingénieux, intelligent et utile pour sa société. Je me rappelle en 2010, lors de l’inauguration d’une route à Touba, il est passé près de Ngabou et s’est dit que cette localité doit bien avoir de l’eau de qualité. Même en 2011, il avait averti pour dire qu'il pensait à la problématique de l’assainissement et de la nappe phréatique qui hantent aujourd’hui le sommeil des habitants de Touba », se souvient le porte-parole du Khalife des Mourides. Poursuivant ses témoignages, Serigne Bassirou ajoute : « Il avait averti à l’époque, qu’un jour les populations subiront les conséquences smde cette nappe.



D’ailleurs, à l’époque où régnait le Khalife Serigne Sidy Makhtar Mbacké, les cimetières n’étaient pas fermés. Me Abdoulaye Wade considérait que cette nappe pourrait se mélanger avec des résidus dans les cimetières et provoquer des maladies », rappelle le porte-parole du Khalife qui précise qu’il a toujours accordé une importance particulière à l’avis de l’ancien président Wade.



Pour Serigne Bassirou Abdou Khadre, la communauté Mouride n’oubliera jamais les réalisations de Me Abdoulaye Wade dans la ville sainte qui a facilité le titre foncier de Touba. Par ailleurs, Me Wade a beaucoup œuvré pour la construction de la grande mosquée Massalikul Jinaan. « C’est un homme qui a tout donné pour Touba. Bien avant qu’il soit président, il a été fidèle à Serigne Touba. Au pouvoir, il n’a rien changé de son compagnonnage avec la communauté Mouride et même quand il a perdu le pouvoir », a témoigné Serigne Bassirou Abdou Khadre.