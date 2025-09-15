Tokyo 2025 : Sept (7) athlètes du Centre Africain de l'Athlétisme prêts à briller aux Championnats du Monde d'Athlétisme

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le Centre Africain de l'Athlétisme (AADC) renseigne que ces athlètes, issus de 6 pays africains différents, ont travaillé dur pour atteindre ce niveau de performance et sont déterminés à faire bonne figure à Tokyo. Ils seront en lice dans les épreuves suivantes :



- 100 m : Dylan Sicobo (Seychelles), Fayza Issakha Abdou Karem (Togo)

- 110 m haies : Louis François Mendy (Sénégal) et Saguirou Badamassi (Niger)

- 400 m : Esther Mingueyam (Tchad)

- Triple saut : Saly Sarr (Sénégal)

- 100 m : Herverge Étale Kole (Cameroun)

