Tokyo 2025 : Sept (7) athlètes du Centre Africain de l'Athlétisme prêts à briller aux Championnats du Monde d'Athlétisme

Le Centre Africain de l'Athlétisme (AADC), dirigé par le médaillé olympique El Hadji Amadou Dia Bâ, annonce la qualification de 7 athlètes pour les Championnats du Monde d'Athlétisme à Tokyo.
Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le Centre Africain de l'Athlétisme (AADC) renseigne que ces athlètes, issus de 6 pays africains différents, ont travaillé dur pour atteindre ce niveau de performance et sont déterminés à faire bonne figure à Tokyo. Ils seront en lice dans les épreuves suivantes :
- 100 m : Dylan Sicobo (Seychelles), Fayza Issakha Abdou Karem (Togo)
- 110 m haies : Louis François Mendy (Sénégal) et Saguirou Badamassi (Niger)
- 400 m : Esther Mingueyam (Tchad)
- Triple saut : Saly Sarr (Sénégal)
- 100 m : Herverge Étale Kole (Cameroun)
- 100 m : Dylan Sicobo (Seychelles), Fayza Issakha Abdou Karem (Togo)
- 110 m haies : Louis François Mendy (Sénégal) et Saguirou Badamassi (Niger)
- 400 m : Esther Mingueyam (Tchad)
- Triple saut : Saly Sarr (Sénégal)
- 100 m : Herverge Étale Kole (Cameroun)
Ainsi, le Centre AADC est convaincu que ses athlètes qui ont atteint un certain niveau de performance sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes à Tokyo pour représenter dignement leurs pays respectifs...
Autres articles
-
SAUDI PRO LEAGUE- Sadio Mané buteur face à Al Kholood, Al-Nassr s’impose 2-0
-
Linguère : Idrissa Samb soulage les populations avec un important geste social
-
L1 : L'OM se rassure en battant Lorient 4-0 avec un but de Benjamin Pavard
-
Champion d’Afrique avec le Sénégal, Cheikhou Kouyaté relance sa carrière en Turquie et rejoint Amedspor en compagnie de Mbaye Diagne
-
Orange Music Talents : Sonatel et Warner Music Africa s’unissent pour révéler les talents sénégalais