Tivaouane - Ziarra générale / Les recommandations du Khalife Général à la jeunesse : "Mariez-vous!"

Par la voix de Serigne Pape Makhtar Kébé, le Khalife Général des tidjane, Serigne Babacar Sy Mansour, a exhorté la jeunesse à se marier un peu plus tôt, notamment celle ayant entre 20 et 25 ans.



Selon lui, cette option permettra à la jeunesse d'éviter la fornication qui est de nos jours très répandue dans notre société. Le guide religieux a invité ceux qui n'ont pas la possibilité de se marier à privilégier le jeûne.



Dans la foulée, le Khalife Général a beaucoup regretté le fort taux de divorce dans la société. À l'en croire, les deux conjoints doivent prioriser la communication et la compréhension mutuelle.



Parmi les recommandations, le khalife a exhorté les autorités à aider davantage les jeunes qui sont durement frappés par le chômage avant de déconseiller la voie de l'immigration clandestine notamment par la mer pour rechercher un avenir incertain...