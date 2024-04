Tivaouane- Ziarra générale/ La Foire Internationale des Dahiras connaît un succès " retentissant": Plus de 10.000 visiteurs recensés en 3 jours

En marge de la ziarra générale, la 1ère édition de la Foire internationale des Dahiras s'est tenue du 19 au 21 avril à l'auditorium Khalifa Ababacar Sy de Tivaouane.



Ledit événement qui a ainsi réuni des dahiras (groupements religieux) de diverses régions du Sénégal et d'ailleurs, avait pour objectif de " célébrer la richesse culturelle et spirituelle du Sénégal tout en offrant une plateforme pour la promotion de l'unité et de la paix à travers l'enseignement soufi".



Ainsi, plus de 50 Dahiras ont exposé leurs activités, partageant leurs expériences et leurs pratiques à un public international.



La Foire a enregistré la présence de plus de 10.000 visiteurs au cours des trois jours, ce qui témoigne de " l'intérêt croissant pour le soufisme et son impact sur la cohésion sociale"...